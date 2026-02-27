Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus.

Die BASF-Aktie musste um 13:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 48,53 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 17,58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 2 439 338 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 9,2 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird BASF voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:14 / GMT



