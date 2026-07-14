Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie auf dem Prüfstand
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14.07.2026 13:04:47
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin.
Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Bayer-Aktie notierte um 12:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 49,81 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20,46 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 478 344 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 35,0 Prozent aufwärts. Am 04.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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