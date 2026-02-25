E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktuelle Analyse
|
25.02.2026 11:04:47
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht des Energiekonzerns. Auch der Ausblick liege nahe am Konsens. Nach dem guten Lauf der Aktien könnten sie allerdings etwas schwächeln.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:48 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 19,16 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 16,49 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2 440 517 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 18,8 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 25.02.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
