Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Analyse im Blick
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04.09.2026 11:13:56
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Underweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:56 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 261,60 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 55 828 Stück. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,2 Prozent zu Buche.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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