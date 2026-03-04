Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 13:21 Uhr 1,6 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 1,96 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 85 211 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 12,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:16 / GMT



