Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Analyse im Fokus 07.05.2026 09:45:07

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman.

Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 66,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 6,06 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167 193 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 2,0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Henkel AG

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