Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die überraschend schwache Entwicklung des operativen Gewinns in der Autosparte und der triste Gewinnausblick sollten zu niedrigeren Markterwartungen führen, schrieb Henning Cosman am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Aus Aktionärssicht stünden dem aber Kosteneinsparungen und die Ausschüttungen an die Anteilseigner positiv entgegen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:57 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 57,69 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 4,66 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 513 292 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 4,0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.