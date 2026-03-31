Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Analyse im Blick
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31.03.2026 09:30:06
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Underweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern.
Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,63 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 156 951 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 11,9 Prozent. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.05.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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