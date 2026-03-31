Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vonovia SE-Analyse im Blick 31.03.2026 09:30:06

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Underweight

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Underweight

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,63 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 156 951 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 11,9 Prozent. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.05.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
08:35 Vonovia Underweight Barclays Capital
30.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 21,74 1,07% Vonovia SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen