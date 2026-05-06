Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:27 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 20,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 71,40 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3 412 208 Zalando-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 19,4 Prozent. Voraussichtlich am 06.05.2026 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT



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