Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 14:42 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 196,40 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,22 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81 515 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 67,5 Prozent nach oben.

