Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wenngleich Investoren auf breiter Basis auf eine Erholung des Life Sciences-Bereich setzten, seien die Merck-Aktien zuletzt hinterhergelaufen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Rest des Jahres seien die Aussichten für den Konzern aber gut.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:12 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 147,95 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 35,18 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 44 879 Merck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 2,7 Prozent aufwärts. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2024 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.