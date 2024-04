Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Sartorius vz-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Auftragseingänge im Bioprocessing-Bereich hätten deutlich unter seiner Erwartung gelegen, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine breite Erholung in dieser Sparte sei offenbar weiterhin nicht absehbar.

Aktienbewertung im Detail: Die Sartorius vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 13:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 11,4 Prozent auf 292,00 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 19,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190 535 Sartorius vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 12,2 Prozent nach unten. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2024 wird für den 18.04.2024 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

