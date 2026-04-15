Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktie im Blick 15.04.2026 12:52:47

Barclays Capital: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Overweight

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Henning Cosman genauer unter die Lupe genommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) dürften aufgrund eines positiven Preis-Mix und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 12:36 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 90,62 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 177 414 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 12,5 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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