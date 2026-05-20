Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
20.05.2026 18:11:20
Barclays CEO says UK should seek ways to lower cost of Brexit
THE UK should look for ways to reverse the economic effect of Brexit, though it may be impractical to undo Britain’s exit...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seek LtdShs
Analysen zu Seek LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
|33 860,00
|-0,88%
|Barclays plc
|5,12
|0,39%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|23,87
|5,48%
|Seek LtdShs
|8,20
|-2,38%