Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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27.08.2026 06:00:05

Barclays-Chefstratege: «Ohne KI wäre die Weltwirtschaft deutlich schwächer»

Die Weltwirtschaft bleibt überraschend robust. Für Barclays-Chief Market Strategist Julien Lafargue ist der Grund klar: der KI-Boom. Europa hingegen droht den Anschluss zu verlieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs 43 500,00 0,09% Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
Barclays plc 5,78 -0,81% Barclays plc
Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 26,87 -0,96% Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

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