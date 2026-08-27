Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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27.08.2026 06:00:05
Barclays-Chefstratege: «Ohne KI wäre die Weltwirtschaft deutlich schwächer»
Die Weltwirtschaft bleibt überraschend robust. Für Barclays-Chief Market Strategist Julien Lafargue ist der Grund klar: der KI-Boom. Europa hingegen droht den Anschluss zu verlieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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