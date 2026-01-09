Lufthansa Aktie

Kursziel unverändert 09.01.2026 16:15:05

Barclays hält an "Equal Weight"-Einstufung fest - Lufthansa-Aktie schwächelt

Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight"

Das Kursziel beließ die britische Investmentbank bei 7,70 Euro. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow.

Am Freitag notiert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 8,97 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

/rob/edh/jha/

LONDON (dpa-AFX Analyser)

