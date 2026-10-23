Barclays hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Barclays hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,100 GBP je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,37 Milliarden GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7,17 Milliarden GBP umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,117 GBP ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,55 Milliarden GBP in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at