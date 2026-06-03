Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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03.06.2026 19:15:30

Barclays hopes to boost UK economy with enlightened self-interest

Bank wants the government to make changes that encourage more foreign companies to manage their cash from the UKWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Barclays plc 5,27 -1,05% Barclays plc
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