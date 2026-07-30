Barclays informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Barclays hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,620 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,64 Prozent auf 11,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,817 USD sowie einem Umsatz von 10,75 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at