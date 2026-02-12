Barclays legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Barclays hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,35 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,41 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 8,92 Milliarden USD eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,426 USD je Aktie sowie einen Umsatz 9,44 Milliarden USD prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,31 USD gegenüber 1,84 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 70,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,35 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 39,39 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at