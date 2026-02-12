|
Barclays öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Barclays ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Barclays die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 164,36 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8581,13 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 13 525,24 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 51,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8 919,25 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 718,91 ARS gegenüber 421,22 ARS je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 89 637,40 Milliarden ARS, während im Vorjahr 64 613,07 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
