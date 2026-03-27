Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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27.03.2026 06:30:00
Barclays PLC: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 10. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 1.650.000 Euro gegen die Barclays PLC festgesetzt. Grund war eine Aufsichtspflichtverletzung im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Die Barclays PLC hatte in 26 Fällen zwischen Juni 2022 und einschließlich März 2023 Stimmrechtsmitteilungen bezogen auf denselben Emittenten nicht rechtzeitig übermittelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
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