Barclays präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Barclays hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 11,00 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 9,71 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,747 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 10,81 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at