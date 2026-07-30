Barclays präsentierte Quartalsergebnisse

Barclays stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,120 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 8,34 Milliarden GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,19 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent gesteigert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,153 GBP gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 8,04 Milliarden GBP ausgegangen.

Redaktion finanzen.at