Barclays: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Barclays hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 GBP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,08 Milliarden GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,96 Milliarden GBP umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,078 GBP gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,94 Milliarden GBP ausgegangen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,440 GBP beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,360 GBP je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 55,22 Milliarden GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 54,66 Milliarden GBP.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,433 GBP und einen Umsatz von 28,99 Milliarden GBP beziffert.

Redaktion finanzen.at