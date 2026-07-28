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Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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28.07.2026 09:32:16

Barclays reports 17% profit rise on strong equities trading

It announces a fresh share buyback of £1 billion and dividends worth £800 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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