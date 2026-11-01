Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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01.11.2026 21:45:00
Barclays Says a SpaceX Merger Is Now "a Key Part" of the Tesla Bull Case. Here's Who Actually Wins if It Happens -- and Who Pays.
In Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) recent third-quarter conference call, CEO Elon Musk was asked about the possibility of the company being merged with Tesla (NASDAQ: TSLA) -- his other trillion-dollar company. Musk responded by saying he thought merging the two companies was a good idea and confirmed that each company had formed a special committee to explore a potential combination of the businesses.
Long-running speculation that a potential merger between SpaceX and Tesla could be on the horizon has seemingly been confirmed, and it has now become an important part of the broader bullish case for Tesla. In a recent analyst note, Barclays highlighted the potential implications of a merger for Tesla shareholders.
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