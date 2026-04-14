Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Bullishe Bewertung
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14.04.2026 13:22:00
Barclays setzt in der Autobranche verstärkt auf Continental-Aktie - Titel gewinnt
Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet.
Auf XETRA geht es für die Aktie von Continental zeitweise 1,79 Prozent auf 64,78 Euro nach oben.
LONDON (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Continental,Nils Versemann / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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