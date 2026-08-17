Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
17.08.2026 14:40:17
Barclays shakes up investment bank less than 3 years since last overhaul
Mike Joo hired from Bank of America to lead investment bankingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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