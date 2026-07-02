Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Kursziel gesunken 02.07.2026 13:12:00

Barclays sieht Risiken, bleibt aber bei "Overweight" für Deutsche Telekom - Aktie höher

Barclays sieht Risiken, bleibt aber bei "Overweight" für Deutsche Telekom - Aktie höher

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Teleko von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Aktien Deutschen Telekom seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack.

Die Aktie der Deutschen Telekom steigt auf XETRA zeitweise 3,17 Prozent auf 25,06 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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