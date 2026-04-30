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30.04.2026 06:31:29
Barclays: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Barclays veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,130 GBP je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,16 Milliarden GBP – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7,71 Milliarden GBP erwirtschaftet hatte.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,139 GBP je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,07 Milliarden GBP geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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