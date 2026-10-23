Barclays stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barclays hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,560 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,41 Prozent auf 9,90 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,622 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 10,03 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at