Barclays stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Barclays äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 269,40 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 172,80 ARS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 15 596,30 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10 247,17 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 52,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at