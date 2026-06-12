Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
12.06.2026 12:15:53
Barclays to buy GoHenry kids’ debit card and money app
High street bank to buy UK business from US fintech company Acorns as it targets young peopleBusiness live – latest updatesBarclays is to buy an app designed to help children understand and manage their money, as it targets young people in affluent families.The high street bank has agreed to buy the UK business of GoHenry, which provides children with personalised debit cards carrying their name, from the US fintech company Acorns, which will retain GoHenry’s US branch. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
12.06.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.06.26
|Barclays hopes to boost UK economy with enlightened self-interest (Financial Times)
|
03.06.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.06.26