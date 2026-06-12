Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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12.06.2026 12:15:53

Barclays to buy GoHenry kids’ debit card and money app

High street bank to buy UK business from US fintech company Acorns as it targets young peopleBusiness live – latest updatesBarclays is to buy an app designed to help children understand and manage their money, as it targets young people in affluent families.The high street bank has agreed to buy the UK business of GoHenry, which provides children with personalised debit cards carrying their name, from the US fintech company Acorns, which will retain GoHenry’s US branch. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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