Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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22.10.2026 10:47:11
Barclays to cut 5,000 jobs in AI-fuelled push to lower costs
It cut about 1,000 jobs in the first six months of this year, with the remaining due before the end of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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