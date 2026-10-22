Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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22.10.2026 10:47:11

Barclays to cut 5,000 jobs in AI-fuelled push to lower costs

It cut about 1,000 jobs in the first six months of this year, with the remaining due before the end of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Barclays plc 4,79 -2,31% Barclays plc
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