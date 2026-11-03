Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
03.11.2026 12:50:15
Barclays Turned Bearish on NuScale Power at a 52-Week Low. Here's the Single Missing Contract That Would Prove It Wrong.
Shares of NuScale Power (NYSE: SMR) are down more than 85% from their 52-week high. Barclays reduced its price target on the stock in late October, dropping it from $11 to $5. The stock currently trades at around $5 per share, so the Wall Street firm is basically suggesting the stock is fully valued. A signed contract with ENTRA1 Energy or RoPower could prove Barclays wrong. Here's what you need to know.
Nuclear power isn't new, and NuScale Power isn't trying to reinvent the wheel. What it has basically done is downsize existing nuclear power technology while using the most modern safety protocols in its small modular nuclear reactor (SMR) design. That design has received key regulatory approvals, so the company has achieved significant success.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|5,37
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.