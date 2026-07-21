Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie
WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046
|
21.07.2026 07:36:38
Barclays US Consumer Bank Issues Samsung Galaxy Credit Card On Visa Network
(RTTNews) - Samsung Electronics America and Barclays US Consumer Bank announced the launch of Samsung Galaxy Card, credit card program in the United States. The card issued on the Visa network is provisioned directly into Samsung Wallet. Samsung Galaxy Card is available as a virtual and premium, metal physical card with a black Samsung logo.
The Samsung Galaxy Card will enable cardmembers to earn 5% cash rewards on all in-store or online purchases made directly from Samsung in the U.S., 3% cash rewards on purchases using Samsung Wallet, 2% cash rewards on streaming service purchases like Netflix, Disney+ and Spotify and 1% cash rewards on everything else.
At last close, Barclays (BCS, BARC.L, BCY.DE) shares were trading at 512.98 pence, down 0.72%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Barclays informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.06.26
|Gold-Aktien nach Talfahrt: Auf diese fünf Minenwerte setzt Barclays (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Barclays stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Belastung für europäische Aktien? Warum Barclays vor den Folgen eines Ölpreisschocks warnt (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Barclays gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Barclays legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Barclays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)