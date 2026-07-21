Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie

Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046

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21.07.2026 07:36:38

Barclays US Consumer Bank Issues Samsung Galaxy Credit Card On Visa Network

(RTTNews) - Samsung Electronics America and Barclays US Consumer Bank announced the launch of Samsung Galaxy Card, credit card program in the United States. The card issued on the Visa network is provisioned directly into Samsung Wallet. Samsung Galaxy Card is available as a virtual and premium, metal physical card with a black Samsung logo.

The Samsung Galaxy Card will enable cardmembers to earn 5% cash rewards on all in-store or online purchases made directly from Samsung in the U.S., 3% cash rewards on purchases using Samsung Wallet, 2% cash rewards on streaming service purchases like Netflix, Disney+ and Spotify and 1% cash rewards on everything else.

At last close, Barclays (BCS, BARC.L, BCY.DE) shares were trading at 512.98 pence, down 0.72%.

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