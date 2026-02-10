Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
10.02.2026 08:48:04
Barclays vows to return £15bn to shareholders after profit boost
British lender’s performance was driven by strong performance from its investment bankWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Barclays vows to return £15bn to shareholders after profit boost (Financial Times)
|
09.02.26
|Ausblick: Barclays veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
|38 260,00
|-3,38%
|Barclays plc
|5,56
|1,46%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|26,16
|-2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.