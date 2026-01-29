ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Analyst sieht Potenzial 29.01.2026 09:23:39

Barclays wird bullish für ASML-Aktie: Kursziel springt hoch nach Rekordzahlen

Barclays wird bullish für ASML-Aktie: Kursziel springt hoch nach Rekordzahlen

Barclays hat ein deutliches Ausrufezeichen hinter die ASML-Aktie gesetzt: Analyst Simon Coles hob das Kursziel kräftig an und stufte auch das Papier hoch.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1.200 auf 1.500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält.

Im EURONEXT-Handel in Amsterdam gewinnt die ASML-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 1.237,60 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

Bildquelle: ASML

