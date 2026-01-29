ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Analyst sieht Potenzial
|
29.01.2026 09:23:39
Barclays wird bullish für ASML-Aktie: Kursziel springt hoch nach Rekordzahlen
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1.200 auf 1.500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält.
Im EURONEXT-Handel in Amsterdam gewinnt die ASML-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 1.237,60 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX)
