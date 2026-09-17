Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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17.09.2026 16:20:27
Barclays workers ask for more money to return to the office
Unite union, which represents 36,000 Barclays staff, calls for a one-off payment to offset increased travel and childcare costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Barclays plc
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16.09.26
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