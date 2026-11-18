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18.11.2026 06:31:28
BARCOS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BARCOS hat am 15.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -28,52 JPY. Ein Jahr zuvor waren -4,610 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BARCOS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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