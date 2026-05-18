BARCOS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BARCOS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 111,39 JPY gegenüber 21,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,45 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at