Barfresh Food Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Barfresh Food Group hat am 03.03.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,4 Millionen USD gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,20 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,70 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,415 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 9,55 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at