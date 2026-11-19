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19.11.2026 06:31:28
Barfresh Food Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Barfresh Food Group lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Barfresh Food Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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