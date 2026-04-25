Bargeldmangel auf Hiddensee - einziger Automat defekt

HIDDENSEE (dpa-AFX) - Die Insel Hiddensee hat ein kleines Geldproblem: Es kann nirgendwo frisches Bares aus dem Automaten gezogen werden. "Der einzige Automat der Sparkasse in Vitte ist nach dem Austausch noch nicht wieder in Betrieb - es gibt technische Probleme", berichtete Bürgermeister Thomas Gens auf Facebook und Instagram.

"Tja, kein Mitarbeiter da, der es beheben kann, also Stand jetzt: mindestens bis nächste Woche kein Zugriff; kein Bargeld hier auf Hiddensee.... Bitte stellt euch darauf ein." Er wandte sich auch direkt an die Teilnehmer des Hiddenseelaufs. Der Halbmarathon lockt immer am letzten April-Wochenende auf die Ostsee-Insel.

Die Sparkasse Vorpommern schrieb in einer Mitteilung: "Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass der Automat in der kommenden Woche in Betrieb genommen werden kann und danken unseren Kundinnen und Kunden für ihre Geduld und ihr Verständnis."/sck/DP/he