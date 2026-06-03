Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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03.06.2026 16:44:07
Bari Weiss Speaks on Scott Pelley’s ’60 Minutes’ Firing: ‘That’s the Path That He Chose’
In her first public comments on the firing, Ms. Weiss, the CBS News editor in chief, said that the longtime correspondent had “broken” the trust in the newsroom.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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