BARK A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BARK A hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 86,6 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,570 USD. Im Vorjahr waren -3,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 394,84 Millionen USD, gegenüber 484,18 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at