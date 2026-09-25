Barkan Wine Cellars Aktie
ISIN: IL0010805484
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25.09.2026 15:58:37
BARK Says GNK Weighing Cash Tender Offer Of $11 Per Share; Shares Jump
(RTTNews) - Pet products company BARK, Inc. (BARK), announced on Friday that shareholder GNK Holdings LLC is evaluating a potential cash tender offer to acquire BARK at $11.00 per share, and is seeking non-binding indications of interest from investors by October 9.
According to GNK, the pace of shareholder value creation at BARK is frustrating and they want to explore a meaningful investment to influence the future direction. The firm had previously proposed acquiring BARK and continues to see a long-term potential in its brand and assets.
On the NYSE, shares of BARK are currently gaining 4.40 percent, changing hands at $8.41.
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