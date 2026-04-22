MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
22.04.2026 17:16:56
Barlow Wealth Partners Reduces its MercadoLibre Stake to Nearly Nothing
According to a SEC filing dated April 21, 2026, Barlow Wealth Partners, LLC reduced its holding in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 8,312 shares during the first quarter. The estimated value of shares sold was $16.03 million, using the average closing price for the period. The stake’s quarter-end value decreased by $18.25 million, reflecting both the sale and changes in share price.MercadoLibre, Inc. is a leading e-commerce and fintech provider in Latin America, operating at scale with over $28.89 billion in trailing twelve months revenue and a market capitalization of $94.60 billion. The company integrates marketplace, payment, credit, and logistics solutions, enabling seamless digital commerce and financial transactions for millions of users. MercadoLibre's diversified business model and strong regional presence provide a competitive edge in high-growth emerging markets.Barlow Wealth Partners didn’t close out its MercadoLibre position, but it came close. It reduced the number of shares it was holding by 95% to just 430 at the end of March.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.04.26
|
