Barnes Noble Education präsentierte Quartalsergebnisse

Barnes Noble Education veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Barnes Noble Education hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 288,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at